Месси получил предложение от клуба из АПЛ

Полузащитник ПСЖ Лионель Месси может переехать в Англию.

Издание Ole сообщает, у него на руках есть предложение от одного из клубов АПЛ, который выступает в еврокубках.

Также на Месси претендует «Интер» Майами и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Напомним, договор 35-летнего аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона.

В нынешнем сезоне Месси забил 21 гол и отдал 20 результативных передач в 40 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.