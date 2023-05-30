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Футбол

Месси получил предложение от клуба из АПЛ

Аргентинец может переехать в чемпионат Англии.

Полузащитник ПСЖ Лионель Месси может переехать в Англию.

Издание Ole сообщает, у него на руках есть предложение от одного из клубов АПЛ, который выступает в еврокубках.

Также на Месси претендует «Интер» Майами и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Напомним, договор 35-летнего аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона.

В нынешнем сезоне Месси забил 21 гол и отдал 20 результативных передач в 40 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

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