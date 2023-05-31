Мудрик попал в десятку худших трансферов сезона

Портал Goal.com выделил десятку худших трансферов сезона 2022/2023. Возглавил рейтинг Поль Погба.

На седьмой строчке в этом антирейтинге оказался украинский полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик.

1. Поль Погба (Ювентус)

2. Ришарлисон (Тоттенхэм)

3. Марк Кукурелья (Челси)

4. Сержиньо Дест (Милан)

5. Келвин Филлипс (Манчестер Сити)

6. Джесси Лингард (Ноттингем Форест)

7. Михаил Мудрик (Челси)

8. Садио Мане (Бавария)

9. Антони (Манчестер Юнайтед)

10. Каллум Хадсон-Одой (Байер)