Полмиллиарда евро в год: Месси договорился с Аль-Хилялем

Аргентинский форвард французского «ПСЖ» Лионель Месси может переехать в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Об этом сообщил корреспондент Sportitalia Руди Галетти.

Источник утверждает, что 35-летний игрок согласовал условия будущего личного контракта, который он подпишет по итогам сезона в Лиге 1. Заработная плата Месси в «Аль-Хиляле» будет составлять 500 миллионов евро в год.

Также были согласованы агентские комиссионные для отца 35-летнего игрока Хорхе Месси.

Напомним, ранее на Месси претендовал клуб из АПЛ.