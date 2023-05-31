Зинченко попал в команду сезона АПЛ по версии Opta

Статистический портал Opta Analyst составил свою версию символической сборной этого сезона чемпионате Англии.

В команде нашлось место и для левого защитника «Арсенала» Александра Зинченко.

«Хотя Зинченко не смог добавить к четырем титулам Премьер-лиги, которые он выиграл в составе «Ман Сити», еще один, он все же сохранил свой рекорд финиша в первой двойке дивизиона в каждом сезоне, в котором участвовал, а «Арсенал» финишировал вторым после его бывшего клуба», — отметили в Opta.