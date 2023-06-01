Севилья – победитель Лиги Европы

В среду, 31 марта, состоялась финальная игра Лиги Европы, в котором встретились испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Матч, который прошел в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена», завершился в пользу испанцев.

Голы в этой игре забивали только римляне – Дибала в ворота соперников, а Манчини забил в свои ворота.

В серии пенальти фортуна улыбнулась «Севилье».

Севилья Испания – Рома Италия 1:1 (пен 4-1)

Голы:

0:1 – 34 Дибала, 1:1 – 55, автогол Манчини.

Севилья – Буну, Навас (Монтьель, 95), Баде, Гудель (Маркао Тейшейра, 120), Теллес (Рекик, 95), Ракитич, Фернандо (Жордан, 120), Окампос, Оливер Торрес (Сусо, 46), Хиль (Ламела, 46), Эн-Несири.

Рома – Руй Патрисиу, Челик (Залевски, 90), Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола (Льоренте, 105), Матич (Бове, 120), Кристанте, Пеллегрини (Эль-Шаарави, 105), Дибала (Вейналдум, 68), Абрахам (Белотти, 75).

Предупреждения:

Матич (22), Рафа Мир (36), Пеллегрини (45), Манчини (48), Кристанте (65), Ракитич (65), Челик (74), Залевски (105), Ламела (109), Жордан (120), Монтьель (120), Окампос (120), Карсдорп (120).