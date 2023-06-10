Неста стал главным тренером Реджины

Футбольный клуб «Реджина», который в новом сезоне будет выступать в Серии В, сообщил о назначении Алессандро Несты на должность главного тренера.

47-летний итальянец подписал контракт до конца сезона 2023/24.

Последним клубом Алессандро Несты был «Фрозиноне». Ранее он возглавлял клубы «Перуджа» и «Майами» из MLS.

Напомним, «Реджина» в этом сезоне играла в Серии С (третий дивизион) и повысилась в классе в Серию В.