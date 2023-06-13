Португальский гранд интересуется голкипером Шахтера

Португальская «Бенфика» заинтересовалась услугами стража ворот донецкого «Шахтера» Анатолия Трубина. Об этом сообщил журналист Бруно Андраде.

Также португальцы следят за вратарем бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» Бенто.

В пользу выбора именно Трубина играет то, что его контракт заканчивается в 2024 году и не будет, скорее всего, продлеваться.

Напомним, в этом сезоне Трубин сыграл 28 матчей за Шахтер в УПЛ и 10 поединков в еврокубках.