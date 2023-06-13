Украина упустила победу над Германией в первой игре под руководством Реброва

Сборная Украины сыграла вничью с Германией в товарищеской игре. Этот матч был первым под руководством Сергея Реброва.

Сборная Германии провела свой юбилейный, 1000-й матч в истории. Прибыль, полученная от проведенной игры, пойдет в фонд Немецкого футбольного союза, который помогает людям, пострадавшим от российской военной агрессии.

Германия — Украина — 3:3

Голы: Фуллькруг, 6, Хаверц, 83, Киммих, 90+1, пен. — Цыганков, 19, 56, Рюдигер, 23, автогол