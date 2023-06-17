Невероятный камбек: Украина выиграла тяжелую игру против Серверной Македонии

В рамках 3-го тура квалификация к Евро-2024 в группе С сборная Украины добила тяжелую победу в матче против Северной Македонии (2:3). Наша команда пропустила первый мяч с пенальти, а в концовке первого тайма хозяева увеличили счет на табло.

Во второй половине матче игроки сборной Украины сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед. Победный мяч на счету Виктора Цыганкова.

Северная Македония – Украина – 2:3

Голы: Бардхи (31, пенальти), Эльмас (40) – Забарный (62), Конопля (67), Цыганков (83)

Северная Македония: Димитриевски, С.Ристовски, Зайков, Муслиу, Алиоски, Бардхи, Адеми (Атанасов, 65), Ашковски (Брдаровски, 65; Д.Бабунски, 91), Трайковски (Дориев, 76), Нестеровски (М.Ристовски, 65), Эльмас.

Украина: Трубин, Тымчик (Конопля, 46), Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Судаков, Ярмоленко (Малиновский, 66), Цыганков (Зубков, 93), Мудрик (Сидорчук, 91), Довбик (Ванат, 46).

Удаление: Муслиу (72, вторая желтая карточка)