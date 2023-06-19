Ребров: Я понимаю, что все ждут от Украины 5:0 или 6:0

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после победы в матче квалификации Евро-2024 против Мальты отметил, что тяжело играть три матча за 10 дней, поэтому знали, что будет трудно.

«Как и в прошлом матче, лучше сыграли во втором тайме. Главное было добыть три очка и идти дальше», — сказал он.

По словам специалиста, с такими командами сложно играть.

«У них компактная оборона. Я понимал, что во втором тайме все будет лучше, потому что соперник потратил много сил в первой части игры. Во второй части встречи мы играли намного лучше, и я этого ждал. Нам всегда сложно против такой обороны. Важно, что создали много моментов во втором тайме. Я понимаю, что все ждут от Украины 5:0 или 6:0, но сейчас все умеют обороняться. И противник это делал в первом тайме», — добавил он.