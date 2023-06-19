Сборная Украины с трудом победила Мальту

В матче отбора на ЧЕ-2024 в группе С сборная Украины победила Мальту. Счет на табло 1:0.

Единственный гол в поединке забил Виктор Цыганков, который реализовал пенальти.

Украина – Мальта – 1:0.

Гол: Цыганков, 72, пен.

Украина: Трубин – Конопля, Кривцов, Забарный, Матвиенко (Миколенко, 46) – Степаненко, Малиновский (Буяльский, 63) – Ярмоленко (Сидорчук, 81), Цыганков (Сваток, 90+5), Судаков – Ванат (Довбик, 63).

Мальта: Бонелло (М. Грек, 45+3) – З. Мускат, С. Борг, Ж. Борг – Д. Мбонг (Дегабриэле, 88), Янкам, Гийомье, Теума (Дж. Грек, 88), Камендзули — Джонс (Димек, 62), Нвоко (Саториано, 46).

На 52 минуте Ярмоленко (Украина) не реализовал пенальти (перекладина).