Футбол
Goal опубликовал рейтинг претендентов на Золотой мяч-2023
В топ-3 вошли Месси, Холанд и Мбаппе.
Авторитетный портал Goal опубликовал обновленный реестр футболистов, которые претендуют на завоевание Золотого мяча 2023 года.
Лидером рейтинга на данный момент остается аргентинский нападающий Лионель Месси. В тройке также вошли форвард Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» и французский голеадор Килиан Мбаппе из «ПСЖ».
Топ-20 номинантов имеет следующий вид:
1. Лионель Месси («ПСЖ», перешел в «Интер Майами»);
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
4. Винисиус Жуниор («Реал»)
5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)
6. Родри («Манчестер Сити»)
7. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», перешел в «Барселону»)
8. Виктор Осимхен («Наполи»)
9. Роберт Левандовски («Барселона»)
10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)
11. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
12. Карим Бензема («Реал», перешел в «Аль-Иттихад»)
13. Хвича Кварацхелия («Наполи»)
14. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»)
15. Джуд Беллингем («Боруссия», перешел в «Реал»)
16. Лаутаро Мартинес («Интер»)
17. Букайо Сака («Арсенал»)
18. Джон Стоунз («Манчестер Сити»)
19. Джек Грилиш («Манчестер Сити»)
20. Каземиро («Манчестер Юнайтед»)