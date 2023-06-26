Goal опубликовал рейтинг претендентов на Золотой мяч-2023

Авторитетный портал Goal опубликовал обновленный реестр футболистов, которые претендуют на завоевание Золотого мяча 2023 года.

Лидером рейтинга на данный момент остается аргентинский нападающий Лионель Месси. В тройке также вошли форвард Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» и французский голеадор Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

Топ-20 номинантов имеет следующий вид:

1. Лионель Месси («ПСЖ», перешел в «Интер Майами»);

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

4. Винисиус Жуниор («Реал»)

5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

6. Родри («Манчестер Сити»)

7. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», перешел в «Барселону»)

8. Виктор Осимхен («Наполи»)

9. Роберт Левандовски («Барселона»)

10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)

11. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

12. Карим Бензема («Реал», перешел в «Аль-Иттихад»)

13. Хвича Кварацхелия («Наполи»)

14. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»)

15. Джуд Беллингем («Боруссия», перешел в «Реал»)

16. Лаутаро Мартинес («Интер»)

17. Букайо Сака («Арсенал»)

18. Джон Стоунз («Манчестер Сити»)

19. Джек Грилиш («Манчестер Сити»)

20. Каземиро («Манчестер Юнайтед»)