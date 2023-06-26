Футбол
Шахтер предлагает 5 млн евро за таланта из Бразилии
Донецкий «Шахтер» все еще хочет купить 20-летнего левого вингера «Палмейраса» Кевина.
Как сообщает O Futebolero Brasil, за 50% экономических прав на футболиста украинская команда предложила 5 миллионов евро.
«Палмейрас» на прошлой неделе продлил контракт с Кевином, и теперь договор рассчитан до конца 2026 года.
Напомним, ранее сообщалось, что 9 миллионов евро за Кевина «Палмейрасу» предложил «Кристал Пэлас», но бразильцы отказались отпускать игрока.