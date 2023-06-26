В ФИФА назвали место проведения клубного ЧМ-2023

В ФИФА сообщили, что клубный чемпионат мира в 2023 году пройдет в Джидде. Саудовская Аравия впервые примет турнир.

Игры клубного ЧМ пройдут с 12 по 22 декабря.

Напомним, на турнире английский «Манчестер Сити», японский клуб «Урава Ред Даймондс», египетский «Аль-Ахли», мексиканский клуб «Леон», новозеландский «Окленд Сити» и «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

Представитель от Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) пока не определен.