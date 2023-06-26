Ярмоленко подписал контракт с Динамо – источник

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко возвращается в киевское «Динамо». Личное соглашение рассчитано на 2 года, сообщает ТаТоТаке.

Предполагается, что по завершении карьеры 33-летняя звезда займет должность спортивного директора клуба.

Также источник добавляет, что Ярмоленко будет иметь самую большую зарплату в команде – около 1 млн евро в год (столько получает и Мирча Луческу).

Напомним, игрок выступал за «бело-синих» с 2007 по 2017 года, провел 340 матчей, в которых отметился 137 голами и 90 ассистами.