Молодежная сборная Украины не удержала победу над Испанией

Сборная Украины U-21 сыграла вничью с Испанией U-21 в рамках третьего тура Чемпионата Европы среди молодежных сборных. Команда Руслана Ротаня дважды вела в счете, но не удержала победу.

В итоге наша команда заняла второе место в группе.

Испания U-21 – Украина U-21 — 2:2

Голы: Желизко, 48, аг, Руис, 90 — Вьюнник, 43, Судаков, 81, пен.

Испания U-21: Агирресабала (Лео Роман, 46) — Мартинес Лопес, Гильямон, Хила, Мануэль Санчес — Юернабе, Сансет (Руис, 63) — Барренечеа (Родри, 73), Орос Гуарте (Вейга, 83), Рикельме — Камельо (Бланко, 63).

Украина U-21: Нещерет — Лях, Салюк, Сирота, Вивчаренко (Сыч, 46) — Желизко, Очеретько (Судаков, 73) — Назаренко (Сикан, 73), Крыськив (Бражко, 62), Брагару (Кащук, 62)- Вьюнник.