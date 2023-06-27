Футбол
Ребров прокомментировал возвращение Ярмоленко в Динамо
Специалист коротко прокомментировал возвращение украинца в киевский клуб
Наставник сборной Украины Сергей Ребров на своей странице в своем Instagram коротко прокомментировал возвращение 33-летнего лидера национальной команды Андрея Ярмоленко в киевское «Динамо».
«С возвращением, Андрей! Удачи тебе!», – написал Ребров.
Напомним, в сезоне 2022/23 Ярмоленко играл под руководством Реброва в «Аль-Айне» из ОАЭ. Также они работали вместе в «Динамо» с 2014 по 2017 год, когда Ребров был главным тренером «бело-синих».