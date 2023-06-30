Футбол
Ливерпуль купит лидера РБ Лейпциг Доминика Собослаи
Известна сумма будущего перехода Доминика Собослаи.
«Ливерпуль» подпишет 22-летнего венгерского хавбека «РБ Лейпциг» Доминика Собослаи. Об этом сообщил Фабрицио Романо.
По его информации, «Красные» активировали опцию выкупа в контракте игрока. Сумма перехода составит 70 млн евро.
Вскоре футболист пройдет медицинский осмотр и о трансфере будет объявлено официально.
Напомним, в прошлом сезоне Собослаи сыграл 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдав 13 ассистов.