Ливерпуль купит лидера РБ Лейпциг Доминика Собослаи

«Ливерпуль» подпишет 22-летнего венгерского хавбека «РБ Лейпциг» Доминика Собослаи. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

По его информации, «Красные» активировали опцию выкупа в контракте игрока. Сумма перехода составит 70 млн евро.

Вскоре футболист пройдет медицинский осмотр и о трансфере будет объявлено официально.

Напомним, в прошлом сезоне Собослаи сыграл 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдав 13 ассистов.