Прогноз на матч «Шемрок Роверс» – «Брейдаблік» від Олексія Полякова з каналу BetView

В наступному кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів зустрінуться два маловідомі для українських глядачів колективи: ірландський «Шемрок Роверс» й ісландський «Брейдаблік». Подібні поєдинки складно аналізувати не тільки гравцям, а й букмекерам, завдяки чому є можливість підловити останніх на помилках, допущених в оцінюванні шансів команд. Тому ми запросили беттінгового експерта Олексія Полякова, більш відомого як BetView, аби той проаналізував лінію та підготував свій прогноз.

Оцінювати рівень клубів, які ніколи не зустрічалися між собою й взагалі не мали жодних перетинів за останні роки (наприклад, можна подивитися, чи грали їх суперники по лігам один з одним), завжди непросто, але дуже цікаво.

В такому випадку не буде зайвим порівняти вартість футболістів. Судячи з даних Transfermarkt, за цим параметром колективи відносно рівні. В принципі, це ж підтверджує перегляд хайлайтів з останніх матчів. Швидкості, рухи гравців, розіграші комбінацій, дії в захисті і т.д. кажуть про те, що клас команд не сильно відрізняється.

Обидва клуби не втратили ігровий тонус, оскільки літніх пауз в їхніх чемпіонатах не було (що той, що той грають за системою «весна-осінь»). Проте «Брейдаблік» вже здобув єврокубковий досвід, знищивши своїх суперників з Чорногорії й Сан-Марино з розгромними рахунками: 5:0 і 7:1 відповідно.

Також аргументом на користь ісландців може стати той факт, що матч-відповідь вони гратимуть вдома, ще й на стадіоні з штучним покриттям, до якого не так просто адаптуватися.

Підбиваючи підсумки всього вищезазначеного, здається, що коефіцієнт на прохід ісландської команди є завищеним, причому валуй становить не менше 20%. Тому ставка на цей поєдинок виглядатиме так: прохід ФК «Брейдаблік». Рекомендується поставити один флет чи навіть половину від розміру його суми.