Динамо отправило защитника в чемпионат Греции

Правый защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера перебрался в греческий ПАОК, где он выступал во второй части прошлого сезона. Об этом сообщил официальный сайт столичного клуба.

Арендное соглашение рассчитано на один год, а контракт 29-летнего игрока с киевлянами истекает летом 2024 года, поэтому, вероятно, польский футболист уже прощается с «Динамо».

Напомним, в составе киевского клуба с 2017 года Томаш сыграл 125 матчей и забил 5 голов.