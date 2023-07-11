Футбол
Манор Соломон официально стал игроком Тоттенхэма
Вингер «Шахтера» перебрался в новую команду.
Лондонский «Тоттенхэм» официально сообщил о подписании полузащитника донецкого «Шахтера» Манора Соломона.
Личное соглашение рассчитано до лета 2028 года.
Договор Соломона с «Шахтером» действует до конца календарного 2023 года, поэтому первые полгода 23-летний израильтянин будет играть за «Тоттенхэм» по Annexe 7 от ФИФА. «Шахтер» не получит за своего футболисты ни копейки.
Напомним, ранее Соломон выступал правах аренды за лондонский «Фулхэм».