Манор Соломон официально стал игроком Тоттенхэма

Лондонский «Тоттенхэм» официально сообщил о подписании полузащитника донецкого «Шахтера» Манора Соломона.

Личное соглашение рассчитано до лета 2028 года.

Договор Соломона с «Шахтером» действует до конца календарного 2023 года, поэтому первые полгода 23-летний израильтянин будет играть за «Тоттенхэм» по Annexe 7 от ФИФА. «Шахтер» не получит за своего футболисты ни копейки.

Напомним, ранее Соломон выступал правах аренды за лондонский «Фулхэм».