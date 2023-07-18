Футбол
Аякс уничтожил Шахтер в контрольном матче
18 июля состоялся товарищеский матч между амстердамским «Аяксом» и донецким «Шахтером». Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу нидерландского клуба.
Голами в этой встрече отметились Бергвейн и Кудус, который оформил дубль.
Команда Патрика ван Леувена не забивает в двух последних матчах на сборах
«Аякс» – «Шахтер» — 3:0
Голы: Кудус, 18 (пен.), 34, Бергвейн, 32
«Аякс»: Гортер – Рэнсх, Артссен, Гато, Салах-Эддин – Тагирович, Классен, ван ден Бомен – Бергвейн, Расмуссен, Кудус.
«Аякс» (2 тайм): Пасвер – Вейндал, Бейсси, Милованович, Гуер – Вос, Классен (Глинссон, 62), Тейлор – Дарами, Бробби, Годтс.
«Шахтер»: Ризнык – Топалов, Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили – Бондаренко – Криськив, Судаков, Кащук, Зубков – Сикан.
«Шахтер» (2 тайм): Твардовский – Топалов (Корниенко, 62), Матвиенко (Ракицкий, 62), Бондарь, Гочолеишвили (Козик, 74) – Бондаренко (Траоре, 74) – Тоиров, Судаков (Кастильо, 74), Очеретько, Вьюнник – Келси.