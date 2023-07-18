Интер может отказаться от покупки Трубина

Руководство миланского «Интера» может отказаться от подписания голкипера донецкого «Шахтера» Анатолия Трубина.

Издание Sky Sport Italia утверждает, что итальянцам не удается договориться с «Шахтером» по поводу стоимость трансфера В клубе все серьезнее рассматривают возможность отказа от украинца и поиска другого голкипера.

Украинца может заменить Ян Зоммер из мюнхенской «Баварии». При этом приход швейцарца не исключает трансфер Трубина, так как целью «Интера» является подписание двух вратарей.