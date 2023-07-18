Футбол
Интер может отказаться от покупки Трубина
Итальянский клуб пока не готовы удовлетворять запросы «Шахтер».
Руководство миланского «Интера» может отказаться от подписания голкипера донецкого «Шахтера» Анатолия Трубина.
Издание Sky Sport Italia утверждает, что итальянцам не удается договориться с «Шахтером» по поводу стоимость трансфера В клубе все серьезнее рассматривают возможность отказа от украинца и поиска другого голкипера.
Украинца может заменить Ян Зоммер из мюнхенской «Баварии». При этом приход швейцарца не исключает трансфер Трубина, так как целью «Интера» является подписание двух вратарей.