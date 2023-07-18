Следующий сезон станет последним в тренерской карьере Луческу — Цыганык

Журналист Игорь Цыганык считает, что следующий сезон для главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу будет последним на тренерском мостике.

«Я на 99% уверен, что следующий сезон – последний в тренерской карьере Луческу. У него последний год соглашения и последний шанс уйти победителем. Выстраивать стратегию на несколько лет и делать какие-то ставки сейчас будет не очень хорошо», — заявил Цыганик.

По словам журналиста, для Луческу будет принципиально выиграть хоть один турнир и поехать домой с кубком.

Также он спрогнозировал, что после Луческу новым главным тренером «Динамо» будет Шовковский.

«Не думаю, что что-то может измениться. Луческу также видит, что Шовковский попробовал и дал результат», – сказал Цыганык.