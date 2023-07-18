Усик неожиданно признался, что копировал движения британского боксера

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) заявил, что детстве следил за одним из самых знаменитых британских бойцов Насима Хамеда (36-1, 31 KO). По словам боксера, он копировал некоторые движения бойца.

«Когда мы были любителями, мы копировали его движения. В зале на нас оказывалось давление, потому что нам не разрешали этого делать. Нам говорили, что это выглядит так, будто мы теряем концентрацию, теряем внимание, что мы не контролируем себя. Но я продолжал делать это даже во время соревнований», – приводит слова Усика Boxing Social.