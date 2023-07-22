Месси забил в своем дебютном матче за Интер Майами. ВИДЕО

22 июля прошла игра Кубка лиги, в которой сыграли американский «Интер Майами» и мексиканский «Крус Асуль».

В этом мачте дебютировал за американский клуб аргентинский нападающий Лионель Месси. Он появился на поле за замену на 54-й минуте, а уже в компенсированное время бывший форвард «Барселоны» и «ПСЖ» точно пробил со штрафного. 2:1.

За «Интер Майами» всю игру отыграл украинский защитник Сергей Кривцов.

«Интер Майами» – «Крус Асуль» – 2:1

Голы: Тэйлор, 44, Месси, 90+4 – Антуна, 65.