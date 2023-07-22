ПСЖ выставил Мбаппе на продажу

«ПСЖ» решил выставить форварда Килиана Мбаппе на продажу. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Руководство парижан считает, что игрок уже тайно согласовал контракт с мадридским «Реалом», чтобы присоединиться к галактикос летом 2024 года на правах свободного агента, когда истечет срок его контракта с «ПСЖ».

Парижане уже даже исключили Килиана из заявочного списка на поездку в Азию.

Напомним, в прошлом сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 43 матча и забил 41 гол, если учитывать все клубные турниры.