Шахтер предложил 4 миллиона евро за талантливого бразильца

Донецкий «Шахтер» нацелился на трансфер 18-летнего полузащитника «Васко да Гама» Эгиналдо.

По данным Globoesporte, украинский клуб уже сделал предложение по переходу.

За молодого бразильца «горняки» предложили 4 миллиона евро. Также источник утверждает, что «Васко да Гама» в случае продажи Эгиналдо в «Шахтер» сохранит за собой определенный процент экономических прав на футболиста.

Напомним, всего Эгиналдо сыграл в футолке «Васко да Гама» 32 матча, в которых отличился 3 забитыми мячами.