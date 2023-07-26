Днепр-1 проиграл Панатинаикосу в квалификации Лиги чемпионов

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов«Днепр-1» ступил «Панатинаикосу». Греческий клуб забил три гола, на что украинский клуб ответил только одним точным ударом.

«Днепр-1» – «Панатинаикос» – 1:3

Голи: Каплиенко (90) — Шпорар (10), Джуричич (74), Яннидис (84, пенальти)

«Днепр-1»: Кинарейкин, Кравец (Каплиенко, 73), Сарапий, Сваток (Когут, 61), Мирошниченко, Бланко (Горин, 83), Бабенко (Танчик, 83), Третьяков (Адамюк, 61), Рубчинский, Гуцуляк, Довбик

«Панатинаикос»: Бриньоли, Хуан Карлос, Магнуссон, Схенкенвелд (Едвай, 24), Коцирас, Вильена (Чокай, 71), Джуричич (Манчини, 78), Перес, Бернард (Вербич, 71), Шпорар (Яннидис, 78), Паласиос