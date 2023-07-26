Месси оформил дубль во втором мачте за Интер Майами

Аргентинский нападающий Лионель Месси сделал дубль за «Интер Майами» в игре против «Атланты Юнайтед» в турнире Кубок лиг 2023.

Форвард забивал на 9-й и 22-й минуте матча.

Аргентинец забил уже три гола за команду из Флориды. Ранее он принес победу «Интеру Майами» в матче против мексиканского Крус Асуль (2:1), забив со штрафного в компенсированное время.

Игра против «Атланты Юнайтед» завершилась со счетом 4:0.