Футбол
Гол + ассист: Цыганков феерил за Жирону в матче с Блэкберном
Команда украинца выиграла со счетом 3:2
29 июля прошла товарищеская игра между клубами английским «Блэкберном» и испанской «Жироной». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу испанцев, за которых выступает украинец Виктор Цыганков.
В этом поединке футболист вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь первый тайм. За 45 минут Цыганков ассистировал Кристиану Стуани, а также отметился голом после передачи Сальвио.
Блэкберн (Англия) – Жирона (Испания) – 2:3
Голы: Леонард, 37, Маркандай, 67 – Стуани, 24, Цыганков, 30, Блинд, 51