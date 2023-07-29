Гол + ассист: Цыганков феерил за Жирону в матче с Блэкберном

29 июля прошла товарищеская игра между клубами английским «Блэкберном» и испанской «Жироной». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу испанцев, за которых выступает украинец Виктор Цыганков.

В этом поединке футболист вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь первый тайм. За 45 минут Цыганков ассистировал Кристиану Стуани, а также отметился голом после передачи Сальвио.

Блэкберн (Англия) – Жирона (Испания) – 2:3

Голы: Леонард, 37, Маркандай, 67 – Стуани, 24, Цыганков, 30, Блинд, 51