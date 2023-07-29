Колумбийский клуб подписал форварда Динамо

Колумбийский клуб «Атлетико Насьональ» подписал 24-летнего венесуэльского форварда киевского «Динамо» Эрика Рамиреса. Футболист перебрался на правах аренды с правом выкупа рассчитана на один сезон.

Ранее сообщалось, что если колумбийцы захотят приобрести Рамиреса после завершения арендного соглашения, то получат 75% прав на него.

Напомним, договор Эрика с украинским клубом действует до 30 июня 2026 года.