Челси и ПСЖ начали переговоры по трансферу Мбаппе

Лондонский «Челси» начал переговорный процесс по возможному переходу 24-летнего форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает Daily Record.

«Синие» готовы включить в сделку одного из своих футболистов с доплатой.

Переговорный процесс вели президенты клубов Тодд Боэли и Нассер Аль-Хелайфи.

Не исключено, что Мбаппе может отказать «Синим», поскольку англичане в этом сезоне не сыграет в еврокубках.