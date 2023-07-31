Футбол
Челси и ПСЖ начали переговоры по трансферу Мбаппе
«Пенсионеры» якобы уже сделали предложение французам.
Лондонский «Челси» начал переговорный процесс по возможному переходу 24-летнего форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает Daily Record.
«Синие» готовы включить в сделку одного из своих футболистов с доплатой.
Переговорный процесс вели президенты клубов Тодд Боэли и Нассер Аль-Хелайфи.
Не исключено, что Мбаппе может отказать «Синим», поскольку англичане в этом сезоне не сыграет в еврокубках.