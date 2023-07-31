Кухаревич может переехать в Чемпионшип

Украинский нападающий Николай Кухаревич может продолжить карьеру в Чемпионшипе.

22-летнего нападающего сватают в «Суонси» из Уэльса, сообщил журналист Эндрю Тодос.

Напомним, в минувшем сезон Кухаревич играл за шотландский «Хиберниан» (15 матчей, 5 голов) на правах аренды из французского «Труа».

По данным источника, у Николая также были варианты продолжения карьеры в польском «Ракуве», английском «Плимуте» (также из Чемпионшипа) и в нескольких бельгийских клубах.