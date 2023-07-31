Шахтер купил израильского центрбека

Донецкий «Шахтер» объявил о трансфере 20-летнего центрального защитника Става Лемкина, который перебрался из «Маккаби» Тель-Авив.

По данным sport5.co.il, украинский клуб заплатил израильтянам 750 тысяч евро, фактически активировав клаусулу Лемкина. С учетом агентских выплат общая сумма затрат на трансфер составила 850 тысяч евро.

«Шахтер» подписал с израильтянином 5-летний контракт с суммой отступных в 6 миллионов евро.

А one.co.il утверждает, что зарплата Лемкина в «Шахтере» поначалу будет равна 450 тысячам евро. С учетом бонусов она может увеличиться до 600 тысяч евро в год, но при этом повыситься и клаусула футболиста – до 10 миллионов евро.