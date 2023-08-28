Малиновский дебютировал за Дженоа, но стал худшим в игре с Лацио

Украинский полузащитник Руслан Малиновский сыграл свой дебютный матч за «Дженоа». 30-летний игрок вышел в основе на игру 2-го тура Серии А против «Лацио», и провел на поле 70 минут, после чего футболиста заменили.

Команда украинца выиграла со счетом 1:0, но лично для Малиновского дебют удачным назвать трудно. Статистический портал WhoScored оценил его действия в 6,2 балла. Это худший результат среди игроков основного состава «Дженоа».

Из тех, кто вышел на замену за генуэзкий клуб, более низкий балл (6,1) получил только поляк Филип Ягелло.