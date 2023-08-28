Ярмоленко сможет сыграть за сборную Украины — источник

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко из-за травмы не игре плей-офф квалификации Лиги конференций против «Бешикташа» (поражение 2:3). Также предполагалось, то футболист не поможет и сборной Украины в сентябрьских матчах отбора на Евро-2024.

Однако Телеграм-канал «Динамо Киев Inside» утверждает, что повреждение игрока оказалось несерьезным, и за сборную он сыграет.

Напомним, в сентябре сборная Украины сыграет два важных матча: против команд Англии и Италии 9 и 12 сентября соответственно.