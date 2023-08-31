Лунин заработал доверие со стороны Карло Анчелотти – источник

Украинский страж ворот мадридского «Реала» Андрей Лунин заработал более высокий уровень доверия со стороны наставника команды Карло Анчелотти на старте текущего сезона, сообщает Marca.

В начале лета Анчелотти планировал избавиться от украинца, ноигра и тренировки 24-летнего голкипера были достаточно убедительными. Теперь коуч готов давать Лунину больше игровой практики по ходу сезона.

Напомним, после травмы «первого номера» Тибо Куртуа «Реал» арендовал у «Челси» Кепу Аррисабалагу.