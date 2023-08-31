Следить

Футбол

Шахтер узнал соперника по групповому раунду Лиги чемпионов

Донецкий «Шахтер» сыграет в группе H.

31 августа в Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов.

По результатам жеребьевки донецкий «Шахтер» сыграет в группе H. Соперниками украинского клуба будут испанская «Барселона», португальский «Порту» та бельгийский «Антверпен».

Группа A: Бавария, Ман Юнайтед, Копенгаген, Галатасарай

Группа B: Севилья, Арсенал, ПСВ, Ланс

Группа C: Наполи, Реал, Брага, Унион Берлин

Группа D: Бенфика, Интер, РБ Зальцбург, Реал Сосьедад

Группа E: Фейеноорд, Атлетико, Лацио, Селтик

Группа F: ПСЖ, Боруссия Д, Милан, Ньюкасл

Группа G: Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Црвена Звезда, Янг Бойз

Группа H: Барселона, Порту, Шахтер, Антверпен

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол