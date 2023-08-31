Футбол
Шахтер узнал соперника по групповому раунду Лиги чемпионов
Донецкий «Шахтер» сыграет в группе H.
31 августа в Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов.
По результатам жеребьевки донецкий «Шахтер» сыграет в группе H. Соперниками украинского клуба будут испанская «Барселона», португальский «Порту» та бельгийский «Антверпен».
Группа A: Бавария, Ман Юнайтед, Копенгаген, Галатасарай
Группа B: Севилья, Арсенал, ПСВ, Ланс
Группа C: Наполи, Реал, Брага, Унион Берлин
Группа D: Бенфика, Интер, РБ Зальцбург, Реал Сосьедад
Группа E: Фейеноорд, Атлетико, Лацио, Селтик
Группа F: ПСЖ, Боруссия Д, Милан, Ньюкасл
Группа G: Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Црвена Звезда, Янг Бойз
Группа H: Барселона, Порту, Шахтер, Антверпен