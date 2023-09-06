Футбол
Денис Гармаш перешел из Динамо в хорватский Осиек
Полузащитник ушел из «Динамо».
Полузащитник ушел из «Динамо».
22-летний полузащитник сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик заявил, что уже адаптировался в...
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что его соперничество с Лионелем Месси уже закончено. По...
32-летний футболист подписал с «Вестерло» личное соглашение на три сезона.
Клуб из Саудовский Аравии «Аль-Иттихад» готовит трансферное предложение «Ливерпулю» по вингеру Мохамеду Салаху. За...