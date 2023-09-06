Денис Гармаш перешел из Динамо в хорватский Осиек

Полузащитник киевское «Динамо» Денис Гармаш перешел в хорватский «Осиек».

Финансовые условия перехода не сообщаются.

Напомним, за «Динамо» футболист провел 361 матч, в которых забил 54 гола и 45 ассистов. Вместе с клубом Денис выиграл 11 трофеев: 3 чемпионства, 4 кубка и 4 суперкубка Украины.