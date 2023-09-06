Сидорчук перешел из Динамо в бельгийский Вестерло

Киевское «Динамо» объявило о трансфере в бельгийский «Вестерло» хавбека Сергея Сидорчука.

32-летний футболист подписал с «Вестерло» личное соглашение на три сезона.

Напомним, футболист сыграл в «Динамо» 327 матчей, в которых забил 21 гол. С командой взял три чемпионских титула, а также четыре Кубка Украины и четыре Суперкубка Украины.

«Вестерло» после 6 туров бельгийском чемпионате набрал один пункт и идет на предпоследнем месте.