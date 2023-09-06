Соперничество с Месси окончено, — Роналду

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что его соперничество с Лионелем Месси уже закончено.

По словам игрока, было здорово, болельщикам нравилось.

«Тот, кто любит Криштиану Роналду, не обязан ненавидеть Месси. Оба очень хороши, оба изменили историю футбола. Нас уважают по всему миру, и это главное. Он идет своим путем, я – своим. У него все хорошо, судя по тому, что я видел», — сказал он.

Игрок добавил, что «15 лет делили сцену и в итоге стали пускай не друзьями, но коллегами, мы уважаем друг друга».