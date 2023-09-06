Уже адаптировался в Англии, — Мудрик

22-летний полузащитник сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик заявил, что уже адаптировался в Англии.

По словам игрока, самое главное, в Англии – это учить язык.

«Следующее – работать несмотря ни на что. А все остальное, оно со временем станет на свое место, твое от тебя не уйдет. Сначала – язык, потом – все остальное.

Полагаю, что уже прошел период адаптации в Англии. Мне нравится Лондон», – сказал Мудрик в интервью «ВЗбирна».

Напомним, в этом сезоне АПЛ Мудрик в сыграл три матча, в которых результативными действиями не отметился.