Ребров прокомментировал матч против Англии

Наставник сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результат матча против Англии (1:1) в рамках квалификации на Евро-2024.

Специалист поблагодарил футболистов за игру и за их важную и тяжелую работу. Он также отметил атмосферу на стадионе.

«Я счастлив, вы видите, что все люди счастливы. Мы должны уважать соперника, но мы тоже должны думать о своей игре. Думаю, что игроки это сделали. Мы показали характер, что очень важно. У игроков есть желание развиваться», – сказал Ребров.

Напомним, в следующем матче отбора сборная Украины сыграет против Италии, игра состоится 12 сентября.