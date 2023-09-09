Сборная Украины потеряла основного защитника перед матчем с Италией

У субботу, 9 сентября, прошла игра квалификации к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии.

Для нашей команды это была домашняя игра, но она прошла в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена». Матч завершился со счетом 1:1.

В этом поединке повреждение получил центральный защитник Николай Матвиенко.

«К сожалению, у него повреждение, но оно не новое. Я могу только поблагодарить его за то, что вышел на поле и помог команде», — сказал наставник сборной Украины Сергей Ребров.