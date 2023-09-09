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Футбол

Украина сенсационно отобрала очки у Англии

В матче группового раунда квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграла вничью с командой Англии (1:1)

Украинцы открыли счет на 26-й минуте усилиями Зинченко. Соперник ответил точным ударом Уокера в концовке первого тайма.

Украина – Англия – 1:1

Голы: Зинченко (26) – Уокер (41)

Предупреждения: Степаненко (22), Яремчук (43) – Мэддисон (35), Магуайр (86)

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко (Кривцов, 46), Забарный, Конопля, Степаненко, Судаков (Сидорчук, 65), Зинченко (Буяльский, 76), Мудрик (Назарина, 90), Цыганков, Яремчук (Довбик, 65).

Англия: Пикфорд, Уокер, Чилвелл, Райс, Гуэхи, Магуайр, Сака (Галлахер, 87), Хендерсон, Кейн, Беллингем (Рашфорд, 66), Мэддисон (Фоден, 66).

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