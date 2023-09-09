Футбол
Украина сенсационно отобрала очки у Англии
В матче группового раунда квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграла вничью с командой Англии (1:1)
Украинцы открыли счет на 26-й минуте усилиями Зинченко. Соперник ответил точным ударом Уокера в концовке первого тайма.
Украина – Англия – 1:1
Голы: Зинченко (26) – Уокер (41)
Предупреждения: Степаненко (22), Яремчук (43) – Мэддисон (35), Магуайр (86)
Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко (Кривцов, 46), Забарный, Конопля, Степаненко, Судаков (Сидорчук, 65), Зинченко (Буяльский, 76), Мудрик (Назарина, 90), Цыганков, Яремчук (Довбик, 65).
Англия: Пикфорд, Уокер, Чилвелл, Райс, Гуэхи, Магуайр, Сака (Галлахер, 87), Хендерсон, Кейн, Беллингем (Рашфорд, 66), Мэддисон (Фоден, 66).