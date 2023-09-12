Футбол
Италия – Украина: Ребров назвал стартовый состав
Игра пройдет на Сан-Сиро.
Сегодня в Милане пройдет матч отбора Евро-2024 между Италией и Украиной.
Главный тренер нашей команды Сергей Ребров определил стартовый состав.
Украина: Бущан, Конопля, Кривцов, Забарный, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Судаков, Ярмоленко, Цыганков, Довбик
В запасе: Трубин, Лунин, Михайличенко, Попов, Караваев, Назарина, Буяльский, Сидорчук, Зубков, Мудрик, Ванат, Яремчук
Сборная Италии также назвала состав:
Доннарумма, Ди Лоренцо, Скалвини, Бастони, Димарко, Локателли, Барелла, Фраттези, Дзаньоло, Закканьи, Распадори