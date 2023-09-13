Сборная Украины проиграла Италии в отборе на Евро-2024

В матче квалификации к Евро-2024 в группе С сборная Италии дома переиграла национальную команду Украины (2:1).

На голы Фраттези, который оформил дубль, наша команда ответила точным ударом Ярмоленко.

Италия – Украина – 2:1

Голы: Фраттези (12, 29) – Ярмоленко (41)

Италия: Доннарумма, Димарко (Бираги, 58), Бастони, Скальвини, Ди Лоренцо, Барелла (Кристанте, 84), Локателли, Фраттези, Дзакканьи (Ньонто, 58), Распадори (Ретеги, 72), Дзаньоло (Орсолини, 72)

Украина: Бущан, Миколенко, Кривцов, Забарный, Конопля, Степаненко (Сидорчук, 84), Зинченко (Буяльский, 75), Судаков, Цыганков (Ванат, 75), Ярмоленко (Мудрик, 58), Довбик (Яремчук, 58)