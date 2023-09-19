Гарри Кейн хотел перебраться в Манчестер Юнайтед

Форвард сборной Англии Гарри Кейн хотел перейти в «Манчестер Юнайтед», но «Красные Дьяволы» подписали Расмуса Хойлунда, что заставило его перебраться в «Баварию». Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

Ради трансфера в команду Эрика тен Хага Гарри был готов еще год поиграть за лондонский «Тоттенхэм», пока его договор со «шпорами» не подошел бы к завершению. Но манкунианцы отказались от услуг форварда из-за большой заработной платы.

Напомним, минувшим летом Гарри Кейн за 104 миллиона фунтов стерлингов перешел из лондонского «Тоттенхэма» в немецкую «Баварию».