Гол и ассист: Цыганков и Довбик феерят в Жироне

В матче 5-го тура испанской примеры «Жирона» на выезде сумела обыграть «Гранаду» со счетом 4:2. Победу испанскому клубу принесли украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик. Первый отметился голом, а второй – результативной передачей.

На 22-й минуте Цыганков с дальней дистанции классно пробил в ворота соперника. Этот гол стал первым для украинца в нынешнем сезоне. А на 34-й минуте счет 3:0 партнеру результативной передачей помог сделать Артем Довбик. Для форварда это первый ассист в Испании.

Гранада — Жирона 2:4

Голы: Узуни, 63, Бойе, 85 — Цыганков, 22, Савио, 31, Лопес, 34, Коуто, 89

Жирона: Газзанига, Коуто, Эрик Гарсия, Блинд (Хуанпе, 90), Гутьеррес, Лопес, Цыганков (Порту, 68), Мартин (Эррера, 71), Алейш Гарсия, Савио (Фернандес, 90), Довбик (Стуани, 71)